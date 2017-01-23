Украинский депутат Георгий Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

23.01.2017, 16:45

Депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский (фракция "Народного фронта") избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины", - написал он в Facebook.

Логвинский поблагодарил коллег из украинской делегации (в частности - ее главу Владимира Арьева), а также президента и членов ПАСЕ.

"Я приложу все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав наших граждан!", - заключил он.

В структуре ПАСЕ предусмотрено 20 вице-президентов.

Действующий председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт переизбран на второй годичный срок.

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. Он твердо и открыто взял курс на возвращение России в ПАСЕ. Заручившись поддержкой руководителей политических групп Ассамблеи, он совершал визиты в Россию.

Делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".