Президент Украины провел встречу со спикером парламента Эстонии

23.01.2017, 18:05

Президент Петр Порошенко провел встречу со спикером Рийгикогу (парламента) Эйки Нестором в рамках официального визита в Эстонию.



Глава государства поблагодарил спикеру Рийгикогу за активную позицию парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждения агрессии России, незаконной российской оккупации Крыма.



Президент подчеркнул важную роль межпарламентских связей по поддержанию плодотворного украинско-эстонского политического диалога и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских контактов.



Петр Порошенко поблагодарил Эйки Нестору за его личную последовательную и активную позицию в отношении Украины. Он также отметил прочную поддержку нашего государства депутатами эстонского парламента в различных европейских межпарламентских институтах.



Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и поблагодарил эстонской стороне за четкую позицию в этом вопросе.



Президент также сообщил Спикер эстонского парламента о ходе реформ в Украине. Он отметил, что наше государство очень заинтересовано в использовании успешного опыта Эстонии во внедрении внутренних трансформаций в соответствии с лучшими европейскими стандартами.



Собеседники также скоординировали позиции относительно председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

Инф. официального сайта Президента Украины.