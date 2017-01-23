Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Эстонии

23.01.2017, 18:13

В рамках официального визита в Эстонскую Республику Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Эстонии Юри Ратас.

Глава государства выразил благодарность премьер-министру Эстонии за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.



Президент поблагодарил эстонской стороне за помощь во внедрении реформ в Украине. Петр Порошенко выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество с Эстонией в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно необходимости скорейшего вступления в силу.



Глава государства отметил, что Эстония является очень перспективным экономическим партнером нашего государства. Одной из приоритетных задач было названо расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования возможностей, предоставляемых зона свободной торговли между Украиной и ЕС.



Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также интенсифицировать деятельность Межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и обеспечить проведение ее очередного заседания в ближайшие месяцы.



Собеседники договорились оживить сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.



Во время встречи отмечалась наличие значительных возможностей для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину. Президент пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в нашей стране.

Инф. официального сайта Президента Украины.