Правительство принимает меры относительно обеспечения доступности лекарств для украинцев

24.01.2017, 14:18

По поручению премьер-министра Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу.

Это сделано с целью обеспечить доступными и качественными лекарствами как можно больше украинцев. Проблемы доступности лекарств и низкая покупательная способность становятся все более актуальными.



Правительственный проект "Доступные лекарства" призван изменить ситуацию в государстве к лучшему.

В большинстве развитых стран существует практика государственного регулирования цен на лекарственные средства. Это позволяет избежать необоснованного завышения цен на лекарства.

С первого февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной. НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%.

Правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.

Первым шагом является государственное регулирование цен на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания (65% от общей смертности в Украине); сахарный диабет 2 типа (болеют 1 млн. украинцев); бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни -210 тысяч пациентов трудоспособного возраста).

Референтная цена на лекарства в Украине установлена в зависимости от цен на подобное лекарственное средство по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Определение предельной оптово-отпускной цены происходит путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.