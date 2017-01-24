Порошенко пригласил Президента Финляндии осуществить официальный визит в Украину

24.01.2017, 14:36

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо в ходе первого за 11 лет официального визита в Финляндию.

Под председательством президентов также состоялись переговоры делегаций двух стран по широкому кругу вопросов общего украинского-финляндского интереса, по итогам которых подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.

Президент Украины отметил, что это уже одиннадцатая встреча с его финляндским коллегой и отметил регулярный и по-настоящему партнерский диалог между лидерами двух стран.

Глава украинского государства отметил, что для украинской делегации особая честь совершить официальный визит в 100-ю годовщину независимости Финляндии. "Вы имеете полное право испытывать гордость за такую ​​демократическое, высокоразвитое государство, система управления которого признана одной из лучших в мире", - сказал Петр Порошенко.

Он также назвал символичным, что визит проходит в 25-ю годовщину восстановления дипломатических отношений между Украиной и Финляндией, поскольку установлены дипломатические отношения между нашими странами были почти 100 лет назад, в 1918 году.

Глава государства подчеркнул, что наши страны тесно связаны не только столетней традицией сотрудничества и общими ценностями, но и опытом противостояния внешнему агрессору. Президент отметил, что сейчас в Украине очень популярная историческая фигура маршала Карла Маннергейма, который является образцом служения Родине. "Вы лучше всех понимаете Украину. Чрезвычайно важным такое понимание является сегодня - в условиях продолжающейся гибридной войны России против Украины", - сказал Петр Порошенко.

Глава украинского государства поблагодарил Президента Ниинистьо за четкую и твердую позицию в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства.

"Я благодарен, что Финляндия твердо стоит на позиции сохранения санкций ЕС против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Президент Украины.

Президент сообщил, что в ходе переговоров выразил полную готовность присоединения Украины к деятельности Центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки: "Каждый день, преодолевая гибридную угрозу, к сожалению, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире и это может быть полезно нашим европейским партнерам".

Во время встречи также обсуждалось грубое нарушение Россией прав человека на Донбассе и в Крыму. Президент Украины обратился к Президенту Финляндии с просьбой усилить давление на российскую сторону для освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем. Он также поблагодарил Президента Ниинистьо за обеспечение Финляндией деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам в Украине и практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке нашей страны.

Петр Порошенко также выразил благодарность Финляндии за твердую позицию в ускорении предоставления Украине безвизового режима, обеспечении завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также большой объем технической помощи, которую финляндская сторона в этих непростых условиях предоставляет Украине.

По словам Президента, также во время переговоров была достигнута договоренность активизировать деятельность Межправительственной украинско-финляндской смешанной комиссии по вопросам торговли и экономического развития, украинская сторона выразила готовность принять с визитом бизнес-миссию Team Finland.

Президент подчеркнул, что чрезвычайно важным является расширение сотрудничества в энергетической сфере и подписание сегодня межправительственного Меморандума является ярким подтверждением эффективности сотрудничества Украины в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Глава украинского государства отметил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту Северный поток - 2. "Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул заинтересованность украинской стороны во взаимодействии с финляндской стороной в военной сфере и поблагодарил за вклад Финляндии в рамках трастового фонда НАТО на развитие военной медицины и реабилитации военнослужащих.

Президент Украины пригласил Президента Финляндии осуществить официальный визит в Украину.

В свою очередь, Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо отметил: "Мы поддерживаем целостность и суверенитет Украины. И мы осуждаем незаконную аннексию Крыма". Он подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами для нормализации жизни в Украине и Европе. Он также заверил в поддержке Украины в проведении реформ и евроинтеграции.

Президент Финляндии отметил, что в рамках развития двусторонних экономических отношений сейчас подходящее время для работы двусторонней торговой комиссии.

Инф. официального сайта Президента Украины.