Начался очередной раунд переговоров относительно Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем

24.01.2017, 15:11

24-26 января 2017 года в Киеве проходит IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении Соглашения о свободной торговле.

В рамках этого раунда стороны намерены достичь общего видения и согласовать общие подходы к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

"Украина рассматривает Израиль в качестве перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм. Минэкономразвития Правительство поставило задачу перевести этот диалог в практическую плоскость. Благодаря нашей позиции диалог относительно Соглашения о зоне свободной торговли вступил в интенсивных оборотов. Верим, что данный этап переговоров будет результативным и поможет продвинуться к определению взаимовыгодных договоренностей", - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Мыкольская, которая возглавляет переговорную группу с украинской стороны.

Во время раунда стороны проработают общие подходы к либерализации торговли и отдельные положения проекта Соглашения. Будут рассмотрены условия доступа к рынку товаров сторон, правила определения происхождения, защитные меры и тарифы в рамках Соглашения.

По результатам переговоров также будет сформирован план дальнейшей работы и согласована дата проведения следующего раунда переговоров.

Основные статьи экспорта в Государство Израиль из Украины: зерновые культуры - 44,1%; черные металлы - 26,4%; остатки и отходы пищевой промышленности - 9,8%. Основные статьи импорта из Государства Израиль в Украину: топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки - 41,4%; разнообразная химическая продукция - 17,4%; пластмассы, полимерные материалы - 7,1%.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

