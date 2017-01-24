Порошенко: Сейчас нет оснований для отмены санкций против России

24.01.2017, 15:14

Президент Петр Порошенко убежден, что для отмены санкций против страны- агрессора России нет причин. Об этом глава украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Финляндской Республики в рамках официального визита в эту страну.

"Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли отмена санкций США против России с началом работы нового Президента Дональда Трампа.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации на Востоке Украины, Россия грубо нарушает международное право. Петр Порошенко отметил, что наше государство и весь украинский народ будут рады, если у Европы и Америки будут основания для отмены санкций. Но это возможно только в случае выполнения Россией всех обязательств по минским договоренностям, подчеркнул Президент. Пока этого не наблюдается - агрессия продолжается, констатировал он.

"В декабре Украина потеряла 22 солдат и за все время российской агрессии погибло более 2,5 тыс. солдат и более 7,5 тыс. мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать Президента России и добиться выполнения Минских соглашений - это санкции", - сказал глава государства.

Президент еще раз выразил благодарность мировому сообществу, странам Евросоюза, Соединенным Штатам за солидарность и поддержку Украины. "Мы гордимся единством с ЕС и солидарностью. Мы надеемся также на поддержку в будущем", - резюмировал он.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо, в свою очередь, также выразил солидарность в вопросе необходимости продолжения санкций против России. "Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение Минских соглашений, которого пока нет", - сказал он.

Сауле Ниинистьо напомнил, что санкции были применены из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, а не из-за терроризма. "Поэтому я не вижу никакой связи между этими событиями. Я не верю, что Соединенные Штаты изменят свое решение. Но санкции ЕС и США - это разные санкции. Они самостоятельно принимают свои решения. И как государство Евросоюза, Финляндия уважает решение ЕС, потому что мы - одни из тех, кто принимает эти решения", - добавил он.

Говоря об ожиданиях от политики новой администрации США и Президента Дональда Трампа, Петр Порошенко и Сауле Ниинистьо отметили, что политика Соединенных Штатов имеет давние и стабильные традиции.

"Сейчас слишком рано говорить о том, что мы ожидаем. Я хочу напомнить слова Черчилля: в политике нет вечных друзей или вечных врагов. В политике есть вечные интересы, и они создавались не Президентом Бушем или Президентом Клинтоном. Они устанавливались отцами-основателями более двухсот лет назад. И эти основы - свобода и демократия. И эти же интересы разделяет Украина - свобода и безопасность. Теперь солдаты на Востоке воюют не только за свободу и демократию в Украине, но и за свободу и демократию во всем мире. Поэтому я считаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США", - сказал глава украинского государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.