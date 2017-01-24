Президент Украины провел встречу с премьер-министром Финляндии

24.01.2017, 16:03

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Финляндии Юхою Сипиле в ходе официального визита в Финляндскую Республику.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшей деятельности Межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Президент также поблагодарил премьер-министра за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ. Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине.

Премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

Петр Порошенко и Юха Сипиле обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей, а также вопросы де-оккупации Крыма. Премьер-министр Юха Сипиле подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Глава государства поблагодарил за чрезвычайно важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.

Инф. официального сайта Президента Украины.