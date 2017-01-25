За сутки в Украине на дорогах погибло 10 человек

25.01.2017, 14:15

Травмировались в ДТП 65 человек. Ситуация с аварийностью на автодорогах девяти регионов оценена как критическая. В еще пяти областях уровень аварийности остается высоким.

На протяжении прошлых суток критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.