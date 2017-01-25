Президент Украины в интервью финским СМИ: Россия стремится разъединить ЕС

25.01.2017, 16:35

Президент Петр Порошенко в интервью финским СМИ Helsingin Sanomat и Iltalehti отметил, что страны Европейского Союза имеют преимущества от членства в этом объединении и только Россия стремится разъединить ЕС.



"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция испытывает пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Также Финляндия (чувствует). А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства", - подчеркнул Петр Порошенко.



Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС. "Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.



Петр Порошенко назвал главной задачей поддержки Украины обеспечения единства: "Нам больше нужно единство Европейского Союза. Нам нужна солидарность с Украиной". При этом он отметил, что Финляндия в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, потому что финское правительство, парламент, президент и народ едины в вопросах ценностей вместе с другими членами ЕС.



Президент подчеркнул, что финский народ понимает, что происходит в Украине из-за войны, ведь они пережили Зимнюю войну. "Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в отношении России. Несмотря на то, что российская армия значительно мощнее, мы можем защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим объясняется популярность фигуры Маннергейма среди нас", - отметил Петр Порошенко. Он также напомнил, что во время официального визита посетил Музей маршала К. Маннергейма.

Инф. официального сайта Президента Украины.