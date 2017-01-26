Столтенберг: Процедура вступления Черногории в НАТО находится в стадии завершения

26.01.2017, 14:06

Процедура вступления Черногории в НАТО находится в стадии завершения, договор о принятии страны в Североатлантический альянс будет ратифицирован в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 26 января, в Брюсселе.

"Процесс идет строго по плану, Черногория вступит в альянс в самом ближайшем будущем, - сказал он. - Членство в НАТО укрепит суверенитет страны".

Премьер-министр Черногории Душко Маркович по окончании встречи со Столтенбергом выразил надежду на то, что его страна уже в этом году будет участвовать в саммите НАТО в Варшаве в качестве полноправного члена альянса. Он посетовал на давление, которому подвергались власти Черногории на пути к достижению этого статуса. "И все же демократические силы страны не дали предотвратить наше вступление в НАТО", - подчеркнул Маркович. Москва неоднократно выступала против расширения НАТО на восток и грозила черногорцам, что отреагирует на их сближение с альянсом, подчеркивая, что оно затрагивает интересы РФ.

Черногория станет 29-м членом Североатлантического альянса. Официально она будет принята после того, как документ ратифицируют правительства всех 28 входящих в нее стран. По словам Столтенберга, на настоящий момент 21 государство уже одобрило этот шаг. Недостает, в частности, ратификации Сенатом США, но генсек НАТО выразил уверенность в его поддержке.

Протокол о вступлении Черногории в Североатлинтический альянс был подписан 19 мая 2016 года. Саммит НАТО пройдет в Варшаве 8-9 июля 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.