Украина и Япония отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

26.01.2017, 17:07

Президент Украины Петр Порошенко направил приветствие премьер-министру Японии Синдзо Абэ по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами. Глава украинского государства отметил, что за эти годы Япония была для Украины искренним другом и надежным партнером на международной арене и в двусторонних отношениях.

"Сегодня наши страны переживают этап активного диалога за всю историю отношений. Правительства Украины и Японии осуществляют плодотворное сотрудничество, как на двустороннем уровне, так и на международной арене, в частности, по обеспечению мира и безопасности в глобальном измерении", - говорится в поздравлении главы государства.



Петр Порошенко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит принципиальную позицию Токио по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и глубоко благодарна за содействие в осуществлении всеобъемлющих реформ в нашем государстве.



Президент выразил уверенность, что украинско-японские отношения будут наполняться новым содержанием на благо народов обеих стран. "Реализация мероприятий в рамках провозглашенного Года Японии в Украине в 2017 году - хорошая возможность для украинцев лучше узнать Вашу прекрасную страну, ее культуру и историю, а также дополнительный импульс для углубления культурных обменов и межчеловеческих контактов между нашими государствами", - убежден Петр Порошенко.



В свою очередь, премьер-министр Синдзо Абэ также поздравил Украину с годовщиной установления дипломатических отношений с Японией.



"С момента обретения Украиной независимости, между нашими странами строились особенно хорошие отношения", - отметил премьер-министр Японии и добавил, что в 2015 году впервые посетил Украину и имел возможность провести плодотворный диалог с главой украинского государства, в результате которого было согласовано продолжать разностороннее сотрудничество.



Синдзо Абэ отметил, что в прошлом году в апреле Президент Украины посетил Японию: "Наши взаимные визиты добавили расцвета в отношения между Японией и Украиной, а после них происходит активизация сотрудничества в широком спектре отраслей, чем я очень доволен. Я также очень рад, что в результате нашего разговора, этот год мы можем праздновать как год Японии в Украине ".



"Япония, как друг Украины и партнер, разделяет основные ценности такие, как верховенство права и территориальная целостность, будет продолжать дальнейшее сотрудничество, а также поддержку усилий Украины в ее реформаторском процессе и в сохранении мира и стабильности в государстве", - подчеркнул премьер-министр Японии и подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалась Украина, дружеские отношения, традиционно сложившиеся между нашими государствами, являются неизменными.

Инф. официального сайта Президента Украины.

