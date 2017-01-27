Президент Мексики отменил визит в США

27.01.2017, 10:24

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил запланированный на 31 января визит в Вашингтон. Там он должен был встретиться с Дональдом Трампом.

"Утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на встрече с POTUS (президентом США. - Ред.), которая была запланирована на следующий вторник", - написал Пенья Ньето в Twitter.

Ранее в четверг Дональд Трамп угрожал отменить визит мексиканского президента, если Мексика не согласится финансировать строительство стены на границе между странами.

Накануне он подписал указ о строительстве барьера вдоль границы с Мексикой. Построить 2000-мильную стену было одним из ключевых обещаний Трампа во время предвыборной кампании.

По словам Трампа, заплатить за это должна Мексика. Строительство стены американский президента оценил в около 12 млрд долл.

В ответ президент Мексики Пенья Ньето осудил указ Трампа о строительства стены на границе и заявил, что его страна не будет за нее платить.

По его словам, ему жаль, что американский народ принял такое решение, добавив, что "Мексика не верит в стены". Об этом сообщает BBC Украинская служба.