Тереза Мэй призвала США улучшать отношения с Россией, но быть настороже

27.01.2017, 10:58

Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее.

"Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице "Доверяй, но проверяй". Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Мэй в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.

Мэй также отметила, что сейчас наступило время возобновить особые взаимоотношения между двумя странами и принять на себя вдвоем лидирующую роль в современном мире.

Поскольку Британия завершила свое членство в Европейском союзе, пришло время строить отношения со старыми друзьями, а также с новыми союзниками, сказала Мэй.

Тереза Мэй совершает официальный визит в США, и она стала первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC Русская служба.