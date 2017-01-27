Трамп намерен "вскоре" поговорить с Путиным

27.01.2017, 11:00

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что первый телефонный разговор президентов России и США запланирован на субботу, 28 января.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп намерен в ближайшие дни поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает в пятницу, 27 января, телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News вечером 26 января сообщил, что собирается "вскоре" поговорить с Путиным. "Я исхожу из того, что мы скоро пообщаемся с Путиным", - заявил президент США в ответ на вопрос журналиста. Он подтвердил, что намерен улучшить отношения с Москвой. По словам Трампа, он еще не знаком с Путиным лично, "но если США и Россия найдут взаимопонимание, это пойдет на пользу обеим странам".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на запрос российских информагентств подтвердил, что первый телефонный разговор президентов России и США намечен на субботу, 28 января. Других подробностей запланированной беседы Песков не сообщил. Об этом сообщает Deutsche Welle.