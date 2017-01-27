Глава МИД Великобритании сообщил о возможном изменении позиции по Сирии

27.01.2017, 11:29

Правительство Великобритании может согласиться с тем, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту. Об этом в четверг, 26 января, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в верхней палате парламента страны.

"Я осознаю все неудобства и риски, которые повлечет за собой полное изменение политики в отношении Сирии и поддержка России и Асада. Однако я реалистично смотрю на изменение нашего подхода к сирийской политике, - заявил Джонсон в палате лордов. - Наша старая позиция, боюсь, не поможет. Мы беспрестанно повторяли как мантру, что Асад должен уйти, но до сих пор не смогли этого добиться. Из-за этого мы сталкиваемся с проблемами".

Альтернативой требованию ухода Асада в отставку, по мнению Джонсона, могут стать новые выборы в Сирии под контролем Организации Объединенных Наций (ООН). Это могло бы стать возможностью "продвинуться вперед", считает глава британского МИДа. При этом, по его словам, нынешний президент Сирии Башар Асад сможет участвовать в выборах президента.

За день до встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с новым президентом США Дональдом Трампом глава британского МИДа не исключил возможности сотрудничества с Россией в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". По его словам, "соглашение с Москвой, чтобы, как сказал президент Трамп, стереть с лица земли ИГ, может быть верным решением".

До недавнего времени правительство Великобритании называло отставку Асада непременным условием для урегулирования конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года. Отказа сирийского президента от власти требуют и другие западные страны, а также сирийская оппозиция. Об этом сообщает Deutsche Welle.