Уходящий с поста главы МИДа Штайнмайер призвал депутатов защищать демократию

27.01.2017, 11:32

Ответственность Германии перед миром стала основной темой прощальной речи министра иностранных дел страны Франка-Вальтера Штайнмайера, покидающего свой пост в связи с выдвижением в кандидаты на пост президента ФРГ.

Выступая в бундестаге в четверг, 26 января, глава внешнеполитического ведомства Германии призвал защищать демократию от угрожающих ей опасностей и пообещал способствовать этому и на новом посту.

В своем выступлении Штайнмайер напомнил о событиях в мировой политике за последние три года, в течение которых он занимал пост министра иностранных дел ФРГ. По его словам, этот период был ознаменован началом серьезных вызовов для внешней политики страны. Проверкой готовности Германии взять на себя ответственность, на взгляд Штайнмайера, стали такие события, как выступления на Майдане в Киеве и последовавшая за ними российская аннексия украинского полуострова Крым, эпидемия Эболы и усиление влияния террористической группировки "Исламское государство" в Северном Ираке.

Однако в последнее время самые большие потрясения испытывает демократическое сообщество изнутри, отметил глава германского МИДа. В их числе - референдум Великобритании по выходу страны из ЕС, победа Дональда Трампа на выборах в США и предстоящие выборы в Нидерландах и Франции. "Когда внутренние и внешние границы размыты, необходимо с величайшей осторожностью следить за тем, чтобы не оказалась размытой и идея парламентаризма", - предупредил Штайнмайер.

Не называя конкретных имен, Штайнмайер подверг резкой критике некоторых "самозваных "политиков сильной руки", избравших в качестве стиля правления пренебрежение к парламентаризму". Покидающий свой пост дипломат также констатировал тот факт, что пользователи социальных сетей, в том числе и в Германии "утрачивают всякое чувство меры", и призвал депутатов бундестага стоять на страже демократии.

Франк-Вальтер Штайнмайер считается фаворитом на выборах президента ФРГ, которые должны пройти 12 февраля. Министр иностранных дел был выдвинут кандидатом в президенты правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ и может рассчитывать на поддержку "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

Пост главы внешнеполитического ведомства Германии займет теперь уже бывший министр экономики, вице-канцлер Зигмар Габриэль. Об этом сообщает Deutsche Welle.