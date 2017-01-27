Киев протестует в связи с отказом Москвы вернуть на родину Сенцова и Кольченко

27.01.2017, 11:35

Министерство иностранных дел Украины протестует против отказа России в передаче Украине крымчан режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

Об этом в четверг, 26 января, заявила спикер ведомства Марьяна Беца. "МИД выражает решительный протест в связи с очередным отказом российской стороны передать в Украину незаконно перемещенных в мае 2014 года с незаконно оккупированной территории Автономной Республики Крым и незаконно осужденных в 2015 году на территории России по сфабрикованным обвинениям Сенцова и Кольченко", - сказала она.

Она отметила, что Россия не признаёт украинское гражданство политзаключенных, хотя ни Сенцов, ни Кольченко никогда не обращались в представительства властей РФ с целью получения российских паспортов. МИД Украины считает грубым нарушением принудительное распространение гражданства России на украинцев, проживающих в аннексированном Крыму.

По информации украинского внешнеполитического ведомства, в РФ в настоящее время незаконно удерживаются 17 граждан Украины, незаконно арестованных по политическим обвинениям. Еще 27 человек незаконно удерживаются самопровозглашенными властями аннексированного Крыма. МИД Украины направил в Россию более 100 обращений и 200 дипломатических нот с требованием освободить украинских политзаключенных, сообщила Марьяна Беца.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января призвала Москву освободить Сенцова и дать ему возможность вернуться на Украину. Члены ПАСЕ также обеспокоены судьбой арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает Deutsche Welle.