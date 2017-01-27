Правительство Великобритании представило парламенту законопроект о выходе из ЕС

27.01.2017, 11:38

Правительство Великобритании представило парламенту законопроект о выходе страны из Евросоюза. Сразу после этого документ с пояснениями был опубликован на сайте парламента Соединенного Королевства.

Второе чтение законопроекта состоится 27 января, сообщил глава министерства по выходу из ЕС Дэвид Дэвис.

Ожидается, что палата общин вынесет решение уже к 8 февраля. После этого законопроект должен быть представлен верней палате парламента - палате лордов. По словам Дэвида Дэвиса, большинство депутатов парламента поддерживают итоги референдума по Brexit. Ожидаемая дата вступления закона в силу пока не названа, однако, по сведениям Finanсial Times, это должно произойти не позднее середины марта.

По предварительным оценкам, британский парламент большинством голосов утвердит законопроект, однако не исключено, что документ встретит сопротивление у депутатов оппозиционных правительству Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и Либеральных демократов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до конца марта намерена официально уведомить Брюссель о запуске процедуры выхода страны из состава Евросоюза. Она уже сообщила, что после выхода из ЕС Великобритания намерена покинуть общеевропейский рынок, однако будет выступать за сохранение беспошлинной торговли.

24 января Верховный суд Великобритании постановил, что королевство не может запустить процедуру выхода из Евросоюза без одобрения парламента. Суд также решил, что правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирлании лишены права блокировать этот процесс. 25 января лидер правительства Великобритании Тереза Мэй неожиданно согласилась представить парламенту правительственный план выхода страны из ЕС. До этого Мэй отказывалась обнародовать план по запуску Brexit. Об этом сообщает Deutsche Welle.