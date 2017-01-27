У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций с России

27.01.2017, 16:56

Администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных в против России.

Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News. "Снятие санкции находится в стадии рассмотрения", - отметила Конвей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле неизвестно о намерении новой администрации США снять санкции с РФ, о чем сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщил, что телефонный разговор лидеров США и России запланирован на 28 января. Об этом сообщает УНИАН.