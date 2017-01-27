Вице-премьер: Германия не изменит позицию по санкциям против РФ

27.01.2017, 17:08

Поддержка Германией Украины в минском процессе и нормандском формате не будет ослаблена из-за смены руководителя МИД Германии.

В этом уверена вице- премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в Германии коалиционное правительство, которое проводит согласованную политику. Помимо этого, Германия входит в предвыборный период.

"Я не думаю, что позиция Германии каким-либо кардинальным образом поменяется на данном этапе в плане ее четкой позиции по санкциям против РФ, необходимости выполнения Российской Федерацией всех составляющих безопасности в минском процессе. Я не думаю, что изменится настрой на результат, учитывая все ограничения в нормандской группе. Поэтому я рассчитываю на нормальный продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль в обеспечении поддержки Украины Евросоюзом", - сказала она.

27 января сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.