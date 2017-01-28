Глава МИД ФРГ Габриэль: Санкции против России могут быть отменены только после полного выполнения минских договоренностей

28.01.2017, 15:55

Берлин и Париж едины во мнении, что отмена санкций против РФ должна быть связана с прогрессом в миротворческом процессе на востоке Украины, заявил в Париже сегодня, 28 января, новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время своего первого зарубежного визита.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию по санкциям. Мы хотим обеспечить выполнение минских договоренностей... Это единственная возможность, чтобы снять санкции", - указал он на пресс-конференции после встречи с главой французского МИДа Жан-Марком Эйро.

Одновременно Габриэль и Эйро сообщили, что намерены тесно сотрудничать в деле укрепления ЕС и по возможности выступать с единой позицией по всем внешнеполитическим темам. "Пока Германия и Франция смотрят в одном направлении, Европа будет продвигаться вперед", - подчеркнул Эйро.

По его словам, Берлин и Париж несут ответственность за защиту проекта единой Европы. В настоящее время перед ними стоит целый ряд трудных задач, включая борьбу против "Исламского государства" и миротворческий процесс на Украине, указал далее французский министр. Сильная Европа - в интересах также Вашингтона, отметил он.

Габриэль и Эйро намерены создать рабочую группу по решению проблем, в частности, связанных с Украиной и Россией. Кроме того, команды экспертов обеих стран начнут консультации о будущем трансатлантических отношений, сообщили министры. Их диалог длился на полчаса больше, чем планировалось. Эйро особо подчеркнул, что визит Габриэля в Париж состоялся спустя менее суток после его назначения на должность главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

Зигмар Габриэль, ранее занимавший посте министра экономики Германии, возглавил МИД ФРГ 27 января, сменив Франка-Вальтера Штайнмайера. Перестановки в правительстве Германии связаны с истечением срока полномочий президента страны Йоахима Гаука. Штайнмайер на выборах Президента ФРГ 12 февраля выступит кандидатом на пост главы государства от правящей "большой коалиции". Об этом сообщает Deutsche Welle.

 

Читайте также

Читайте также

 
 
 