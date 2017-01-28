Глава МИД ФРГ Габриэль: Санкции против России могут быть отменены только после полного выполнения минских договоренностей

28.01.2017, 15:55

Берлин и Париж едины во мнении, что отмена санкций против РФ должна быть связана с прогрессом в миротворческом процессе на востоке Украины, заявил в Париже сегодня, 28 января, новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время своего первого зарубежного визита.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию по санкциям. Мы хотим обеспечить выполнение минских договоренностей... Это единственная возможность, чтобы снять санкции", - указал он на пресс-конференции после встречи с главой французского МИДа Жан-Марком Эйро.

Одновременно Габриэль и Эйро сообщили, что намерены тесно сотрудничать в деле укрепления ЕС и по возможности выступать с единой позицией по всем внешнеполитическим темам. "Пока Германия и Франция смотрят в одном направлении, Европа будет продвигаться вперед", - подчеркнул Эйро.

По его словам, Берлин и Париж несут ответственность за защиту проекта единой Европы. В настоящее время перед ними стоит целый ряд трудных задач, включая борьбу против "Исламского государства" и миротворческий процесс на Украине, указал далее французский министр. Сильная Европа - в интересах также Вашингтона, отметил он.

Габриэль и Эйро намерены создать рабочую группу по решению проблем, в частности, связанных с Украиной и Россией. Кроме того, команды экспертов обеих стран начнут консультации о будущем трансатлантических отношений, сообщили министры. Их диалог длился на полчаса больше, чем планировалось. Эйро особо подчеркнул, что визит Габриэля в Париж состоялся спустя менее суток после его назначения на должность главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

Зигмар Габриэль, ранее занимавший посте министра экономики Германии, возглавил МИД ФРГ 27 января, сменив Франка-Вальтера Штайнмайера. Перестановки в правительстве Германии связаны с истечением срока полномочий президента страны Йоахима Гаука. Штайнмайер на выборах Президента ФРГ 12 февраля выступит кандидатом на пост главы государства от правящей "большой коалиции". Об этом сообщает Deutsche Welle.