Белый дом о переговорах Трампа с Путиным: важный шаг в улучшении отношений

29.01.2017, 12:06

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о сотрудничестве в борьбе с "Исламским государством" и достижении мира в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам первых переговоров двух лидеров. "Это "позитивный звоночек" и важный шаг в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении Белого дома, обнародованном намного позже аналогичного сообщения Кремля.

У Трампа также отметили, что переговоры длились около часа.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом и решение других важных вопросов, находящихся в плоскости общих интересов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Кремле подвели итоги первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Приоритетом называлось объединение усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. "Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - сказано в сообщении Кремля.

"Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово- экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", - добавили в пресс-службе, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. Об этом сообщает УНИАН.