Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда

29.01.2017, 12:20

Министерство национальной безопасности США заявило, что подчинится распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ президента Трампа, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

Указ касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В субботу федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов из этих стран с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на соответствующее распоряжение президента Дональда Трампа, аргументируя это тем, что указ нарушает их законные права.

"Распоряжения президента Трампа остаются в силе - запрет на передвижение остается запретом, а американское правительство оставляет за собой право отзывать визы в любое время, если это потребуется по соображениям национальной безопасности или безопасности граждан", - говорится на вебсайте министерства.

"Правительственное распоряжение президента Трампа затрагивает лишь небольшую часть иностранных туристов и является первым шагом на пути восстановления контроля над американскими границами и национальной безопасностью", - указывается в заявлении.

В заявлении также говорится, что примерно 80 млн иностранных туристов ежегодно въезжает в Соединенные Штаты: "Вчера менее 1% из более 325 тысяч иностранных туристов, въезжающих ежедневно, были затронуты введением повышенных мер безопасности".

Старший советник Белого дома Стивен Миллер также заявил, что решение окружного суда Нью-Йорка "никоим образом не препятствует исполнению указа президента, который остается в силе полностью и целиком".

Авиакомпании, совершающие рейсы в США из аэропорта Каира, в воскресенье получили официальное уведомление из Вашингтона с просьбой не пускать пассажиров из упомянутых в указе семи мусульманских стран на борт направляющихся в Америку самолетов, несмотря на наличие у них иммиграционной визы. Об этом рассказал журналистам представитель авиакомпании EgyptAir Хоссам Хуссейн.

Он уточнил, что запрет не касается обладателей грин-карты (вида на жительство в США) и дипломатических паспортов. Об этом сообщает BBC Русская служба.