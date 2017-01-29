Шотландия вслед за Канадой тоже готова принять беженцев

29.01.2017, 12:21

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что готова предоставить право на въезд в свою страну всем беженцам, которым, согласно миграционному указу президента США Дональда Трампа, было отказано в праве пребывания на территории штатов. Об этом она сообщила в Facebook.

Шотландский лидер у себя на странице перепостила заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который пообещал приютить беженцев, отвергнутых Трампом.

"Добро пожаловать в Шотландию тоже", - написала Стерджен.

Согласно принятому в пятницу указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.