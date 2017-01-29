Трамп и Меркель обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе

29.01.2017, 12:28

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцлера Германии.

"Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Канцлер и президент США подчеркнули принципиальную важность НАТО для трансатлантических отношений и его важную роль в сохранении мира и стабильности. "Оба убеждены в том, что НАТО должна противостоять вызовам 21- го века, и что общая оборона требует адекватных инвестиций в военные возможности и справедливый вклад всех союзников в коллективную безопасность", - говорится в сообщении.

Меркель и Трамп договорились в дальнейшем активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также в стабилизации Ближнего Востока и Северной Африки. Трамп принял приглашение канцлера посетить саммит G20 в Гамбурге в июле и пригласил Меркель в ближайшее время посетить Вашингтон. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.