Сегодня во Франции выберут кандидата в президенты от Соцпартии

29.01.2017, 13:03

В воскресенье, 29 января, во Франции во втором туре открытых праймериз выберут кандидата в президенты от Социалистической партии.

За право представлять социалистов на выборах главы государства этой весной борются экс-премьер Манюэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон, передает RFI.

Отмечается, что пока опросы прочат кандидату-социалисту лишь пятое место на весенних выборах - с большим отставанием от лидеров президентской гонки Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

Первый тур первичных выборов кандидата от правящей Соцпартии прошел 22 января. Его победителем Амон, набравший 36% голосов. Бывший премьер Вальс занял второе место, получив 31,5% голосов.

Финалисты праймериз - Бенуа Амон и Манюэль Вальс - представляют два основных течения в Соцпартии Франции.

Амон - кандидат от "левого крыла" социалистов: он выступает за безусловный базовый доход порядка 750 евро для всех французов в возрасте от 18 лет, за сокращение рабочего времени, реформу государственного устройства и Конституции, а также усиление участия граждан в законодательном процессе и легализацию марихуаны.

Манюэль Вальс до недавнего времени стоял во главе этого правительства, проводившего либеральный курс (масштабное снижение налогов для бизнеса, реформа Трудового кодекса ит.д.). У Вальса сложилась репутация "самого правого" политика в лагере французских социалистов. Он обещает проводить "реалистичную" политику, сохраняя социальную систему защиты, стимулируя бизнес и поощряя французов больше зарабатывать.

23 января кандидат в президенты Франции от местных консерваторов Франсуа Фийон заявил, что санкции Европейского Союза против России являются бессмысленными. Он добавил, что РФ и США могут наладить отношения и без учета интересов ЕС

Детальней прогнозы об исходе предвыборных кампаний во Франции и Германии читайте в спецпроекте ЛІГА.net: Вирус Трампа. Каким будет мир в 2017 году. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.