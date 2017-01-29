Дания назначит первого в мире цифрового посла

29.01.2017, 13:08

Дания станет первой страной, которая назначит цифрового посла.

Эта должность будет предусматривать связи с транснациональными высокотехнологическими компаниями - Google, Apple и Microsoft, сообщает Politiken.

"Эти компании стали своего рода новыми народами, и мы должны взаимодействовать с ними", - заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон. "Конечно, мы должны придерживаться старого образа мышления, где мы обычно поддерживаем отношения с другими странами. Но мы как раз и должны иметь тесные отношения с некоторыми из компаний, которые влияют на нас," - подчеркнул министр.

В МИД Дании еще не решили, где будет работать цифровой посол, и будут ли у него подчиненные. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.