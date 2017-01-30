Грузия не намерена восстанавливать дипотношения с Россией до разрешения проблем оккупированных территорий

30.01.2017, 13:35

Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией до начала разрешения проблем оккупированных территорий. Об этом заявил представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он выступил в связи с распространенной в российских СМИ информацией о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений. Абашидзе отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте выдали нечто совершенно другое.

Абашидзе подтвердил, что ответил на несколько вопросов российской газеты "Известия". По его словам, в том, что касается вопросов восстановления дипломатических отношений, газете было сказано, что на данном этапе это не рассматривается и торговаться по этому вопросу Грузия не собирается.

"Этот вопрос может встать на повестку дня только в том случае, если начнется разрешение проблем Абхазии и Цхинвальского региона, и будет достигнут серьезный прогресс. Никаких изменений в этой позиции Грузии нет, и этот вопрос на следующей встрече Абашидзе-Карасин не рассматривается", - заявил Абашидзе, имея ввиду свою предстоящую встречу с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

В сентябре 2008 года были разорваны дипломатические отношения между Россией и Грузией (интересы стран представляются посольствами Швейцарии, соответственно, в Москве и Тбилиси). Об этом сообщает "Радио Свобода".

