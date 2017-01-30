В Бундестаге весной 2017 годя пройдет "День реформ в Украине"

30.01.2017, 15:02

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом.

Глава государства сообщил об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

В этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы миру и безопасности.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и решительного непризнания аннексии Россией Крыма.

Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении.

Глава украинского государства и президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Петр Порошенко и Норберт Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ, а также бизнес- и инвестиционных возможностей в Украине.

Инф. официального сайта Президента Украины.