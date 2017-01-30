Президент Украины встретился с представителями немецких деловых кругов

30.01.2017, 15:28

В рамках рабочего визита в Берлин Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов.

Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ.

Отдельный акцент был сделан на стабилизации макроэкономической ситуации в стране, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции.

По словам Президента, чрезвычайно важной задачей, над которым работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Президент подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Глава государства отметил наличие твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.

Инф. официального сайта Президента Украины.