Украина презентовала логотип и слоган Евровидения-2017

30.01.2017, 15:35

Эмблемой песенного конкурса в Киеве избрали красно-черное ожерелье. Celebrate Diversity, что означает "Насладись разнообразием", станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Об этом сообщает "UA:первый".

Организаторы конкурса пояснили, что слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представления о том, что ждет фанов, которые приедут в Киев в мае.

"Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу", - говорится в сообщении.

"Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together (Объединяйтесь). В нынешнем лозунге Евровидение важны для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", - рассказал исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд.

Он добавил: "Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидения-2017, мы с нетерпением ждем фантастического шоу в мае".

Победители отбора креативной концепции Евровидение-2017 - два украинские креативные агентства: Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. Взяв ожерелье за основу логотипа, они предоставили каждому элементу украшения неповторимого узора и формы. Это символизирует то, что все мы уникальны, и нас все равно объединяет любовь к музыке.

"Задачей, которую мы ставили перед собой, работая над логотипом, было желание вывести образ традиционного для украинской культуры ожерелья на другой уровень, сделать его понятным для новой аудитории", - рассказывает соучредитель Republique Денис Герасько. "Мы приняли этот традиционный элемент - ожерелье - и предоставили ему яркий современный вид", - добавляет креативный директор Banda Agency Павел Вржещ.

31 января состоится церемония передачи символического ключа от Евровидения мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц полуфиналов. Об этом сообщает УНИАН.