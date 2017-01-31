В Киеве провели жеребьевку полуфиналов "Евровидения-2017"

31.01.2017, 15:06

В Киеве провели жеребьевку для определения того, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале "Евровидения-2017".

Согласно ее результатам, в первом полуфинале выступят 18 участников, во втором - 19. Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) автоматически проходят в финал. Италия, Испания и Великобритания будут голосовать за участников первого полуфинала, Германия, Франция и Украина - второго.

Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша - страны, которым выпало выступать в первом полуфинале.

Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия и Ирландия выступят во втором.

В финал конкурса пройдут по 10 стран из каждого полуфинала, и в итоге там будут соревноваться 26 участников.

Полуфиналы пройдут в Международном выставочном центре в Киеве 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Кроме того, в колонном зале КГГА сегодня, 31 января, мэр Киева Виталий Кличко получил из рук президента городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак символический ключ конкурса. "Все любят музыку. Я уверен, что музыка объединит весь мир", - сказал при этом мэр Киева. "Европа приняла вас в свое сердце, и 66 конкурс "Евровидение" приехал в Киев", - ответила Эрландссон Слорак. Об этом сообщает ВВС Украина.