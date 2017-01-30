В Кремле рассчитывают на скорую встречу Путина и Трампа

30.01.2017, 16:27

Кремль рассчитывает, что Президент России Владимир Путин уже в скором времени встретится с новым Президентом США Дональдом Трампом. Личная встреча может состояться еще до саммита G20, намеченного на июль, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня, 30 января.

По его словам, во время телефонного разговора 28 января российский и американский президенты договорились поручить своим командам согласовать время и место их встречи. В Кремле увидели готовность Трампа решать сложные проблемы в диалоге с Москвой, добавил Песков.

Первый телефонный разговор Трампа с Путиным после вступления на пост американского президента длился "около часа" и был посвящен темам, представляющим интерес для "взаимного сотрудничества" Москвы и Вашингтона, в частности проблемам, связанным с "Исламским государством" и войной в Сирии, сообщил Белый дом. В Вашингтоне выразили надежду, что после состоявшегося разговора стороны "смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом" и решению "других важных вопросов, представляющих взаимный интерес". Пресс-служба американского Президента не упомянула о возможности встречи двух лидеров.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, президенты обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в том числе координацию действий США и РФ в Сирии. Кроме того, были затронуты основные аспекты кризиса в Украине. "Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран", - указано в пресс- релизе Кремля. Об этом сообщает Deutsche Welle.