Качиньский: Польско-украинские отношения находится под знаком вопроса

30.01.2017, 16:49

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что будущее польско-украинских отношений находится под знаком вопроса.

"Польско-украинские отношения сегодня находятся под знаком вопроса", - заявил 30 января лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Радио Жешув.

Он подчеркнул, что будущее сотрудничество между Польшей и Украиной зависит от отношения Украины к истории.

"По-прежнему нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не сможет согласиться. Имеется в виду, будет ли она основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали чудовищные преступления против поляков. Или, возможно, она откажется от этого пути", - отметил лидер партии. Об этом сообщает Радио Польши.