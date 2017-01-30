Меркель: Режима прекращения огня на Донбассе фактически не существует

30.01.2017, 16:59

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ситуацией на линии разграничения на Донбассе. Об этом она сообщила на совместном с Президентом Петром Порошенко брифинге перед двусторонней встречей в Германии.

"За последние часы мы вновь узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, вновь гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает обеспокоенность", - сказала Меркель. Канцлер также добавила, что на встрече с Порошенко будет обсуждать выполнение достигнутых в Минске договоренностей.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудит подготовку "дорожной карты" выполнения Минских соглашений на встрече с Меркель. "Мы сегодня обсудим "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей", - заявил Президент перед переговорами.

В октябре прошлого года после завершения переговоров в "нормандском формате" Петр Порошенко заявил, что стороны согласились создать четкую "дорожную карту" по урегулированию конфликта на Донбассе, ее должны были согласовать до конца ноября прошлого года.

Порошенко отметил, что в документе прописана последовательность реализации части, посвященной безопасности, а позднее и политической и гуманитарной частей Минских соглашений.

По его словам, тогда поднимался вопрос о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает ВВС Украина.