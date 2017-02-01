Кабмин одобрил проект закона "Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки"

01.02.2017, 15:06

Сегодня, 1 февраля, Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки".

Минсоцполитики разработало проект акта с целью выполнения Украинской стороной Соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по модернизации системы социальной поддержки населения Украины и для повышения эффективности оказания государственной поддержки.

Законопроект направлен на:

- обеспечение эффективного контроля правильности применения законодательства при оказании социальной помощи;

- предупреждение и своевременное выявление случаев нарушений при назначении социальной поддержки;

- мониторинг и анализ финансового и имущественного состояния лиц, которые нуждаются в государственной помощи, на основании данных, полученных из информационных систем иных органов исполнительной власти.

В частности, предусматривается, что государственный контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки с 1 января 2018 года будет осуществляться социальными инспекторами, которые будут должностными лицами территориальных органов Минсоцполитики - социальных инспекций.

Социальное инспектирование и контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, после принятия законопроекта Парламентом будет разработан ряд нормативно-правовых актов, которые будут предусматривать мероприятия по осуществлению социального инспектирования.

Инф. Министерства социальной политики Украины.