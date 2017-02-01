Правительство одобрило законопроект относительно усовершенствования механизмов Государственного земельного кадастра

01.02.2017, 16:45

Сегодня, 1 февраля, на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном земельном кадастре" относительно порядка обжалования решений, действий или бездействия в сфере ведения Государственного земельного кадастра".

"Проект был разработан в соответствии с лучшими практиками качественного и эффективного регулирования, отраженными Группой Всемирного банка. Документ предусматривает совершенствование правового регулирования рассмотрения жалоб касательно информации, которая содержится в Государственном земельном кадастре. Совершенствование осуществляется путем введения механизма обжалования решений, действий или бездействия государственных кадастровых регистраторов в досудебном порядке", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

В частности, проектом закона предлагается предоставить полномочия Госгеокадастра и его территориальным органам по отмене решений государственных кадастровых регистраторов, принятых с нарушением норм действующего законодательства. Это должно значительно упростить процедуру рассмотрения соответствующих жалоб от физических и юридических лиц и будет способствовать ускорению исправления ошибочных данных Государственного земельного кадастра, оставляя возможность обжалования соответствующих решений, действий или бездействия в суде.

"Лицо, которое считает, что его права нарушены, сможет оспорить соответствующие действия или решения непосредственно в территориальном органе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В случае несогласия с решением указанного органа его можно будет обжаловать уже в указанной Государственной службе", - сказал Тарас Кутовой.

Исключение составляют решения об отмене решения об отказе в государственной регистрации земельного участка и проведения государственной регистрации земельного участка, которые можно будет обжаловать исключительно в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или в суде.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном земельном кадастре" относительно порядка обжалования решений, действий или бездействия в сфере ведения Государственного земельного кадастра" разработан Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с пунктом 34 Плана действий по имплементации лучших практик качественного и эффективного регулирования, отраженных Группой Всемирного банка в методологии рейтинга "Ведение бизнеса" на 2016 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015. N 1406-р, с целью установления специального механизма рассмотрения жалоб касательно информации, которая содержится в Государственном земельном кадастре.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.