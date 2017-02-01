Правительство одобрило проект указа Президента о Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год

01.02.2017, 16:57

Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год".

"Этим документом мы не отрабатываем стандартную бюрократическую процедуру и не начинаем очередной этап министерских ежеквартальных отчетов, а создаем платформу для достижения Украиной стандартов НАТО", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Проект документа соответствует Указу Президента Украины "О Годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО" (N 547 от 7 декабря 2016 г.) и утвержденному им Положению о разработке и оценивании ГНП. Его разработка осуществлялась в соответствии с Планом приоритетных действий Правительства Украины на 2016 г. в части обновления подходов к интеграции с НАТО, а также с озвученной Президентом Украины стратегической целью нашей государств на вступление в Организацию Североатлантического договора.

Программа на 2017 год включает в себя, в частности, вопросы реформирования сектора безопасности и обороны, а сама подготовка программы проходила под эгидой межведомственной Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины во главе с Иванной Климпуш-Цинцадзе. Сторона Альянса высоко оценила усилия Украины в подготовке этого важного программного документа стратегического характера.

"Принципиально важно, что нам удалось изобрести модальности корреляции Программы с соответствующими положениями таких документов стратегического планирования, как Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина, Стратегический оборонный бюллетень, Стратегия кибербезопасности, Государственная целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники на период до 2020 года и т. д.", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.