Правительство одобрило внесение изменений в некоторые законы относительно аренды и концессии

02.02.2017, 14:25

На заседании правительства 1 февраля одобрен инициированный Минэнергоугля проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно аренды и концессии", направленный на обеспечение поступлений в государственный бюджет Украины от уплаты концессионных и арендных платежей и формирование финансового резерва для закрытия угледобывающих предприятий.

Разработанным Минэнергоугля проектом закона предлагается внести изменения в Законы Украины "О концессиях", "Об особенностях аренды или концессии объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности" и "Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий".

Законопроектом предложено отменить норму об уменьшении суммы концессионной/арендной платы, подлежащей уплате концессионером/арендатором, на сумму начисленных амортизационных отчислений, на которую осуществлены согласованные с концессиедателем/арендодателем работы по улучшению объекта концессии.

Кроме того, предлагается обязать владельцев шахт, которые будут приватизированы, и арендаторов/концессионеров угледобывающих предприятий обеспечивать формирование финансового резерва для закрытия угледобывающих предприятий после отработки запасов угля.

Принятие указанных изменений обеспечит поступление средств в государственный бюджет Украины от уплаты концессионных и арендных платежей и сэкономит расходы из бюджета на закрытие угледобывающих предприятий.

Инф. Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.