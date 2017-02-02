Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну и безвиз для украинцев

02.02.2017, 16:34

В Харькове сурок Тимка предсказал украинцам теплую весну, которая должна начаться через 6 недель.

Животное традиционно разбудили в День сурка на биостанции Харьковского национального университета Каразина. По народным поверьям, сурки способны предсказывать, когда придет весна. Если в этот день погода будет пасмурной, и сурок не увидит своей тени - следует ждать раннюю весну. Если же день солнечный, а сурок пытаться залезть обратно в нору - зима затянется.

В этом году Тимка предсказал украинцам теплую и раннюю весну, но на этом не остановился. Предсказателю предложили сделать прогноз относительно предоставления украинцам безвиза с ЕС. С третьей попытки Тимка таки предсказал украинцам отмену виз в 2017 году.

"Охранник" сурка - профессор биологического факультета ХНУ им. Каразина Виктор Токарский рассказал, что Тимку ждут перемены в личной жизни. Две недели назад для него разыскали "жену". Семью зверюшки будут строить в новом домике. Об этом сообщает ТСН.