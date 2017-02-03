Институт национальной памяти подготовил проект Закона "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях"

03.02.2017, 15:51

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях".

Согласно проекту определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

Украинский институт национальной памяти предлагает:

∙ опираясь на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха;

∙ не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 Марта, 1 Мая и другие);

∙ количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрасти до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая - учредить во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) перенести на 8 мая - День памяти и примирения.

Инф. Украинского института национальной памяти.