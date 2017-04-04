Верховная Рада внесла изменения в закон "Об автомобильных дорогах"

04.04.2017, 14:05

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" относительно уточнения некоторых полномочий органа государственного управления автомобильными дорогами общего пользования".

Законом исключен пункт 8 части первой статьи 12 Закона Украины "Об автомобильных дорогах", которым определено, что орган государственного управления автомобильными дорогами общего пользования вправе ограничивать или запрещать движение транспортных средств, нагрузку на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №5386.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.