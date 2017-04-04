Верховная Рада внесла изменения в закон "О дорожном движении"

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)".
Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.
Законом внесены изменения в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении", дополнив ее новой частью второй в следующей редакции:
"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Соответствующий проект закона зарегистрирован под №4246.
Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.