Верховная Рада внесла изменения в закон "О дорожном движении"

04.04.2017, 14:07

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)".

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

Законом внесены изменения в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении", дополнив ее новой частью второй в следующей редакции:

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Соответствующий проект закона зарегистрирован под №4246.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.