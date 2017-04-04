Верховная Рада приняла за основу изменения в законодательные акты о усилении ответственности за жестокое обращение с животными

04.04.2017, 16:00

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения гуманного отношения к животным).

Законопроект (№5119-1), в частности, предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Предлагается увеличить административные штрафы за жестокое обращение с животными с 9-21 до 200-500 необлагаемых минимумов граждан.

Также предлагается усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, увеличив срок лишения свободы до восьми лет.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.