Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения жилищных прав жителей общежитий

05.04.2017, 13:55

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий".

Законодательным актом уточнена сфера применения и усовершенствованы отдельные положения передачи общежитий в собственность территориальных громад и обеспечена реализация жилищных прав законными жителями общежитий.

Законом изложена преамбула Закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" в редакции, согласно которой:

"Этот Закон регулирует правовые, имущественные, экономические, социальные, организационные вопросы относительно особенностей обеспечения реализации конституционного права на жилье граждан, которые при отсутствии собственного жилья длительное время на правовых основаниях, определенных законом, проживают в общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан или для проживания семей, жилые помещения в которых после передачи общежитий в собственность территориальных громад могут быть приватизированы в соответствии с законом".

Законом установлено, что "Сфера действия этого Закона распространяется на граждан и членов их семей, одиноких граждан, которые не имеют собственного жилья, не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилищного фонда, на правовых основаниях, определенных этим Законом, заселены в общежитие и фактически проживают в общежитии в течение длительного времени".

Этот закон не распространяется на граждан, которые:

1) проживают в общежитиях, предназначенных для временного проживания в связи с обучением, переобучением или повышением квалификации в учебных заведениях и в связи с работой (службой) по контракту;

2) проживают в общежитии, но не находились (не находятся) в трудовых отношениях с предприятием (организацией), которое предоставило им право проживать в общежитии;

3) проживают в общежитии без правовых оснований, определенных этим Законом".

Закон принят с учетом высказанных предложений.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №1076.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.