Президент футбольного клуба "Полтава" решил распустить команду

05.04.2017, 14:00

Перенесенный матч 1/4 финала Кубка Украины между "Полтавой" и "Шахтером", который должен был пройти сегодня, 5 апреля, на стадионе "Локомотив", не состоится. Такое решение приняло руководство полтавского клуба.

Поле на арене "Локомотив" находится в неудовлетворительном состоянии - на нем в некоторых местах практически отсутствует трава, однако руководство "Полтавы" настаивало на проведении матча именно на этом стадионе, несмотря на требование ФФУ выбрать другое место.

Директор матча Александр Дегтяр заявил, что матч не состоится. Позже президент ФК "Полтава" Леонид Соболев сообщил о решении уже завтра распустить команду.

"Это не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле "Локомотива" на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет. В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок", - сказал Соболев. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".