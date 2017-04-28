УПЛ официально объявила формат чемпионата Украины-2017/18

28.04.2017, 16:46

Украинская Премьер-лига на официальном сайте официально объявила формат чемпионата Украины на сезон-2017/1

Формат УПЛ-2017/18: в УПЛ сохранится 12 клубов; розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на I этапе будет сыграно 22 тура, на II этапе команды делятся на две шестерки и в каждой будет сыграно по 10 туров; команда, которая заняла 12 место в чемпионате УПЛ, сразу же вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10 и 11 места, сыграют в двухматчевом плей- офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Вскоре формат и план-календарь чемпионата УПЛ сезона 2017/18 будут направлены Исполнительному комитету ФФУ для дальнейшего утверждения. Об этом сообщает Телеканал новин "24".