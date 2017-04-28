28.04.2017, 16:04

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле. В матче второго раунда первая ракетка Украины обыграла девятую ракетку Румынии Александру Каданцу со счетом 6:3, 6:3.

В рейтинге WTA Свитолина занимает 13-е место, Каданцу - 292-е.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с другой представительницей Румынии - Сораной Кырстей, занимающей 66-е место в мировом рейтинге. Это будет вторая очная встреча между соперницами. Предыдущую - в первом раунде Ролан Гаррос-2016 - выиграла Свитолина со счетом 6:1, 6:3.

Элина Свитолина сыграет в четвретьфинале турнира WTA в четвертый раз в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Сегодня.ua.