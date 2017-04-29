В выборах нового президента ФФУ будет участвовать один кандидат

29.04.2017, 12:47

В Доме футбола состоялось заседание Комиссии по реорганизации Федерации футбола Украины.

Комиссия, согласно полученным выдержкам из протоколов заседаний руководящих органов членов ФФУ, определила, что всеми 45 членами Федерации для участия в выборах президента ФФУ выдвинута одна кандидатура - действующего руководителя Андрея Павелко.

Также все члены Федерации поддержали решение XIX Конгресса, в частности, проведение реорганизации ФФУ.

Кроме этого, Комиссия установила, что все 45 членов ФФУ должным образом, в соответствии с Уставом Федерации, выбрали всех делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня 2017. Об этом сообщает Сегодня.ua.